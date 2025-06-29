金曲》大黑馬狂奪3大獎 評審團主席丁曉雯揭內幕：這就叫做影響力

台語歌后李竺芯成為本屆最大贏家。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮昨晚落幕，黑馬李竺芯的《Suí 水》專輯超風光，一共拿下最佳台語女歌手、最佳台語專輯以及年度專輯，超級風光。

評審團主席丁曉雯受訪表示，今年報名的音樂作品充滿多樣性。（新聞攝影組攝）

評審團主席丁曉雯受訪表示，今年報名的音樂作品充滿多樣性，不只在語言部份，還有很多音樂上面的融合以及國際性，現在台灣有很多很棒的音樂作品。

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台語歌王陳以恆（左）、台語歌后李竺芯。（新聞攝影組攝）

而李竺芯的專輯《Suí 水》也受到評審團的討論，丁曉雯表示：「我們在評台語專輯的時候，就有討論過，這張專輯顯現出來音樂的質感跟語言的趣味性是非常有創意的。」結果在年度專輯時，這張專輯又被討論了一遍，最後更順利出線。

丁曉雯誇讚李竺芯的作品，給台語音樂賦予了一種新的生命，「現在很多年輕人，因為這張專輯去學台語，有一種時尚性，這就叫做影響力。」

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