台北電影獎》史上首位外籍影帝！ 泰國梁朝偉「萬洛」爆哭

萬洛開心的神情全寫在臉上。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節今天（5日）舉行頒獎典禮，由「泰國梁朝偉」萬洛．隆甘迦擊敗其他4位台灣演員，成為北影史上首位外籍影帝，他在座位上爆哭，上台時還在擦拭眼淚，場面十分感動。

他開頭就用台語說「拍謝，很難啊」，並用中文說「大家好！不好意思我中文不好，謝謝評審、謝謝台北電影節，各位入圍的朋友我很佩服大家的演出。」

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萬洛在後台開心與北影獎盃合影。（記者王文麟攝）

「這不是我的，這是《白衣蒼狗》的，沒有你們不可以在這裡！」萬洛將獎項歸功給《白衣蒼狗》劇組，他回想起在拍攝這部電影之前，已經考慮要放棄演員這個職業，是《白衣蒼狗》才讓他站在這裡，讓他的演員生涯繼續走下去。

萬洛獲得台北電影節影帝，腦麻演員郭書瑋比出讚，場面十分感動。（翻攝自YouTube）

萬洛鼓勵演員們，「不管是新演員，還是演很久的人，不管多困難，希望大家一起努力下去。」《白衣蒼狗》的腦麻演員郭書瑋也在觀眾席高舉著手，對他比出一個讚，掀起全場掌聲。

萬洛在後台訪問同樣難掩激動，聽說自己是北影史上首位外籍影帝，用中文直呼「真的嗎！？感謝，我真的不知道」。上次金馬失利，今天成功雪恥，萬洛表示：「我的工作早就在拍攝完成後結束了，好像我煮完了一道菜，準備給未來的觀眾品嚐，喜歡或者不喜歡，最後就交給大家了。我很榮幸得到這個獎，跟所有入圍者一樣，入圍就是獲得肯定。」

萬洛成為北影首位外籍影帝。（記者王文麟攝）

他有意把自己的獎盃拿去給所有入圍者、《白衣蒼狗》的劇組團隊們簽名，萬洛表示，等等就要打電話給父母，「謝謝他們把我生下來，把我養大，才讓我喜歡上電影，現在才有機會來台灣。」

今年的影帝，明年有機會再受邀來台頒獎，萬洛笑說：「我明年還要再來，我一定還會來，想要吃台灣美食。」最後，他特別感謝台灣媒體，「謝謝台灣媒體關注我這個泰國演員、白衣蒼狗這部電影，謝謝台灣所有採訪，這是非常大的力量，也是讓我跟劇組繼續努力的動力，你們讓這個世界更美好啦。」

《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦得獎原因，表演傳達角色的悲痛、悲憫與慈悲，也帶來一種安撫人心的力量。在片中語言有限的設計下，仍傳達出這個角色對他人的關心與愛，讓觀眾從頭到尾相信，他是一個善良的人。

最佳男主角入圍的有《愛作歹》黃冠智、《河鰻》潘綱大、《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦、《鬼才之道》陳柏霖、《我家的事》藍葦華。

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