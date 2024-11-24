周湯豪開唱內衣收不完！打拚追夢感謝這些人給力量

周湯豪今在小巨蛋繼續開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪今（24日）下午繼續在台北小巨蛋舉行「motorola呈獻 周湯豪REALIVE（R2）特仕版」演唱會，歌迷非常熱情，他貼近觀眾席演唱，不少女歌迷也趁機把內衣丟給他，讓他內衣收不完。

周湯豪今在小巨蛋繼續開唱。（記者王文麟攝）

周湯豪今在小巨蛋繼續開唱。（記者王文麟攝）

演唱會上周湯豪獻唱《走三關》、《罵醒我》等歌曲，另外演唱《Need You》之前他也感性對歌迷說：「你們在經歷我人生很重要一刻，我是在這條路上打拚追夢的人，你們給我很多力量。」

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周湯豪今在小巨蛋繼續開唱。（記者王文麟攝）

另外周湯豪也談到：「人生很不容易，不簡單，希望你知道有困難的時候，我永遠在這陪你。你們也可以和愛你的人分享心裡的擔心和焦慮，講出心裡話需要勇氣的，注意你的心、你的靈魂，去完成夢想，希望你們知道，我是如此的需要你們。」

周湯豪今在小巨蛋繼續開唱。（記者王文麟攝）

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