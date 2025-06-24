晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天殘昔聊床事羞曝「賀瓏技術不錯」 如今遭嫌太胖X不下去

天殘（左）曾與賀瓏（右）交往6年。（翻攝自臉書）天殘（左）曾與賀瓏（右）交往6年。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏日前遭曝與女星Albee熱戀，隨即遭薩泰爾解約，對此他現身說法，無預警證實曾與已故喜劇演員天殘有過一段6年的感情。怎料，今（24）天殘友人林妍霏發文爆料，賀瓏曾逼天殘墮胎、嫌她太胖X不下去等黑暗面，引起熱議。如今有網友挖出，天殘過去曾在節目中與賀瓏大聊性事，更讚男方「技術不錯」。

相關新聞：賀瓏被爆逼天殘墮胎 《百齡果》凱莉一句話聲援網讚爆

賀瓏（中）曾上小賴（右）、紀斯豪（左）主持網路節目大聊性事。（翻攝自YT）賀瓏（中）曾上小賴（右）、紀斯豪（左）主持網路節目大聊性事。（翻攝自YT）

賀瓏2年前曾上男星小賴、紀斯豪主持的YouTube節目《綜口味娛樂》，當時女友也在現場，雖然沒有在鏡頭前露面，但如今看來就是天殘。當時賀瓏在節目中坦言自己的性需求很低，愛情對他來說是心靈上的寄託，甚至習慣與伴侶分床睡，小賴便好奇詢問女友為何能夠接受，對此她回應「技術不錯」。

相關新聞：林妍霏發文重搥賀瓏 「你嫌天殘太胖 你X不下去」

賀瓏立即否認自己沒有小孩。（翻攝自YT）賀瓏立即否認自己沒有小孩。（翻攝自YT）

小賴接著笑問，「他不是說很低（性需求）嗎？就零星的那幾次很棒，你有強到那個程度？」讓賀瓏害羞直呼「等一下，我現在全身冒冷汗」。此外，賀瓏也分享自己的戀愛哲學，強調「女生真的不應該一直哄，如果一直哄下去的話，她們就會覺得每次都需要被哄，對女友跟對小孩是一樣的」，幕後工作人員聽完忍不住追問「你也有小孩是不是」，賀瓏則立即否認「沒有，我沒有小孩」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中