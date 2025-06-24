天殘昔聊床事羞曝「賀瓏技術不錯」 如今遭嫌太胖X不下去

天殘（左）曾與賀瓏（右）交往6年。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏日前遭曝與女星Albee熱戀，隨即遭薩泰爾解約，對此他現身說法，無預警證實曾與已故喜劇演員天殘有過一段6年的感情。怎料，今（24）天殘友人林妍霏發文爆料，賀瓏曾逼天殘墮胎、嫌她太胖X不下去等黑暗面，引起熱議。如今有網友挖出，天殘過去曾在節目中與賀瓏大聊性事，更讚男方「技術不錯」。

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賀瓏（中）曾上小賴（右）、紀斯豪（左）主持網路節目大聊性事。（翻攝自YT）

賀瓏2年前曾上男星小賴、紀斯豪主持的YouTube節目《綜口味娛樂》，當時女友也在現場，雖然沒有在鏡頭前露面，但如今看來就是天殘。當時賀瓏在節目中坦言自己的性需求很低，愛情對他來說是心靈上的寄託，甚至習慣與伴侶分床睡，小賴便好奇詢問女友為何能夠接受，對此她回應「技術不錯」。

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賀瓏立即否認自己沒有小孩。（翻攝自YT）

小賴接著笑問，「他不是說很低（性需求）嗎？就零星的那幾次很棒，你有強到那個程度？」讓賀瓏害羞直呼「等一下，我現在全身冒冷汗」。此外，賀瓏也分享自己的戀愛哲學，強調「女生真的不應該一直哄，如果一直哄下去的話，她們就會覺得每次都需要被哄，對女友跟對小孩是一樣的」，幕後工作人員聽完忍不住追問「你也有小孩是不是」，賀瓏則立即否認「沒有，我沒有小孩」。

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