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天殘死前一天對話疑曝光 痛心認「賀瓏分手2天就愛上Albee」

天殘（左）曾與賀瓏（右）交往6年。（翻攝自臉書）天殘（左）曾與賀瓏（右）交往6年。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏近日被爆出與女星Albee熱戀，更被所屬經紀公司薩泰爾無預警解約，他才發文坦承曾與已故喜劇演員天殘（本名：翁芝瑩）交往過6年，引發外界討論。除了天殘好友林妍霏出面指控，賀瓏曾逼天殘墮胎的黑暗過往，今（24）網路上更流出一張疑似是天殘離世前一天與友人的對話紀錄，內文提到「賀瓏在分手2天後就愛上Albee」。

賀瓏（左）爆出無縫接軌Albee。（翻攝自IG）賀瓏（左）爆出無縫接軌Albee。（翻攝自IG）

一名網友在社群平台Threads發文寫下，「男生說沒有劈腿，只是分手兩天後喜歡上別人」，並附上一張用戶名稱為「翁翁」的對話截圖，畫面中接連傳了多則訊息表示，「他說沒有劈腿，他喜歡Albee，結案，只是分手兩天後就喜歡了，就這樣，以後不會見面了」，原PO更在留言區補充，「這是她離開前一天，留下的最後幾句話」，並標註「賀瓏」。

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事實上，賀瓏在社群平台發文證實與薩泰爾解約的同時，也首度坦承與天殘的感情，文中提到兩人已於4月6日和平分手，原因是男方已經不愛了，被外界認為是試圖釐清與Albee緋聞的時間線。如今該網友流出的對話紀錄雖尚未經證實，仍引起不少網友討論，「分手後兩天就喜歡時間也是很剛好」、「沒有劈腿，只是心靈出軌」、「分手之後，又有喜歡的人，應該是正常的吧」。

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