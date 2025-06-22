63歲馬景濤「白眼倒地」直播急卡 工作室發聲曝現況

63歲馬景濤直播昏倒。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕63歲台灣資深演員馬景濤，日前在中國杭州宋城主題公園參與《倚天屠龍記》重現直播活動時，突於鏡頭前昏倒，畫面一度嚇壞大批觀眾。直播中斷後，他的狀況引起外界高度關注。對此，馬景濤所屬的天心兄弟工作室對外回應「人已無大礙」。

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馬景濤直播突向後倒，工作團隊緊急喊卡斷播。（翻攝自微博）

據了解，馬景濤近來行程繁忙，已連續四天參與主題活動，加上當天杭州氣溫高達35度，又下雨潮濕悶熱，他身穿厚重戲服、全情投入演出，唱跳一小時後臉色驟變，最終重心不穩、後仰倒地，後腦著地。當下現場人員立刻上前協助並大喊「斷播」，直播也隨即被切斷。

有網友曬出父親與馬景濤私訊，不過官方僅說人無大礙。（翻攝自微博）

事發後，有網友分享其父親與馬景濤的私訊內容，透露馬景濤事後親自回覆慰問，表示當天因天氣太熱，加上脫水、沒有好好補充營養，導致身體不適，倒下後立即前往醫院吊點滴檢查，目前一切正常，並強調：「我們正在回上海途中，抱歉讓您擔心了」還貼心提醒對方早點休息。雖然馬景濤私下回覆內容已讓部分粉絲安心，但該訊息並非官方聲明，天心兄弟工作室僅回應人已無大礙。

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