怎麼變成這樣！ 資深藝人廖峻最新復健狀況曝光

72歲資深藝人廖峻（中）須倚靠兒子廖錦德（右）幫助才能踩踏。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕72歲資深藝人廖峻三度中風後爆出家庭照護糾紛，兒子廖錦德與一名自稱「主要照顧者」的楊小姐槓上對簿公堂，情勢緊張。廖錦德甚至發過一篇圖文，上頭寫著「下個月女兒補辦婚禮是吧？我去定囉！」，外界解讀是在針對楊小姐喊話。今（23）廖錦德曬出新照片，沒了針鋒相對，只有溫馨親情，廖峻最新的復健狀況也隨之曝光。

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廖峻歷經55日住院治療，終於返家休養，兒子廖錦德也帶著廖峻到公園進行復健，從廖錦德今日發布的照片可以明顯看見，坐在輪椅上的廖峻戴著鴨舌帽及口罩，整個人看起來就像窩在輪椅上，且肉眼可見的虛弱。或許是因為生病的關係，廖峻的下肢無力，腿部運動需要依靠兒子廖錦德幫助才能進行踩踏，且雙腿變得很瘦，令人心疼。

廖錦德（右）晚上陪兒子去打籃球，累得躺在籃球場休息。（翻攝自IG）

廖錦德也發文：「白天幫他運動，晚上陪他們運動，運動很重要，但我覺得我是過勞動…」。雖然口頭這麼說，廖錦德非常重視廖峻的身體健康與復健相關事宜，除了顧老，身為父親的廖錦德也要照顧妻兒，晚上他也會陪著孩子去打籃球，兩人打得累了就躺在籃球場上休息。

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