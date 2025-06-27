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蔡瀾一生交過61任女友！同時劈腿4女：台灣老婆是媽媽選的

蔡瀾。（翻攝自蔡瀾臉書）蔡瀾。（翻攝自蔡瀾臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「香港四大才子」蔡瀾今天（27日）傳出逝世，享壽83歲。蔡瀾生前風流出名，他曾經透露至少交過61任女朋友，最後情定台灣監製張瓊文，表示婚後從未出軌過。

蔡瀾曾在節目上被問「你有幾個女朋友？」他回應：「一年一個，不過分吧，（61個總是有的？）有啦，最少吧！」這位風流公子最後為何走上結婚殿堂？蔡瀾透露，原來是媽媽當時一直逼他結婚，「媽媽這樣要求，你經常不聽媽媽的話又不行，多數是因為媽媽，媽媽說你沒有子女，誰來服侍我？」

蔡瀾。（翻攝自蔡瀾臉書）蔡瀾。（翻攝自蔡瀾臉書）

蔡瀾坦言，當時到處都有女朋友，「東京一個、台北一個、日本一個、韓國一個，我跟媽媽說這四個我都喜歡，平等的喜歡，妳選吧！妳選好不要跟她吵就行了，最後她選了台灣的那個。」蔡瀾表示，人與人之間關係最難處理的，就是婆媳關係，因為婆媳一定會吵架，不如叫媽媽選，以避免爭吵情況發生。

花花公子在婚後變了個人，蔡瀾強調，自己在結婚之後從來沒有出軌，「我會覺得婚姻是一個諾言，你跟別人說的諾言，你一定要遵守，所以在我的婚姻期間，我沒有因為這些事情而傷害到太太。」蔡瀾給足太太安全感，張瓊文覺得他是很可靠的人，也就放心了。

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