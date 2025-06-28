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金曲》坤達趕到了！Energy「五帥合體撐開場」掀回憶殺

Energy走紅毯時只有四人，典禮開始後，坤達趕到五人合體。（新聞攝影組攝）Energy走紅毯時只有四人，典禮開始後，坤達趕到五人合體。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第35屆金曲獎暌違28年取消主持人，今（28）日典禮上由六組歌手擔任「六角引言人」，其中Energy為開場代表，原本預計缺席的坤達竟然趕到，讓粉絲驚喜萬分。五帥牛奶、阿弟、書偉、Toro與坤達西裝筆挺現身，以魅力揭開典禮序幕，堪稱經典合體畫面。

Energy今年適逢出道第23年，暌違21年再度入圍「最佳演唱組合獎」，更首次入圍「年度歌曲獎」。牛奶感性說：「這些年真的不容易，能夠入圍也感到驚奇。」阿弟也開心表示：「很榮幸能與動力火車前輩一同入圍。」難得的五人同台不只掀起滿滿回憶殺，也完美撐起金曲無主持人開場新形式，成為典禮一大亮點。

今天坤達原本因故缺席，Energy僅四人出席星光紅毯，牛奶選穿BALMAIN黑色西裝搭配白色襯衫；阿弟染了一頭紫色髮，同樣選披BALMAIN的造型，內搭襯衫大開深V性感尺度全開；書偉一襲SHIATZY CHEN灰色西裝，展現優雅男人味；Toro軍裝風格的西服也是BALMAIN更是瀟灑破表。

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