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娛樂 日韓

7月5日是世界末日？漫畫家竟然改口了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕網傳7月5日將迎來世界末日，引來人心惶惶，原來這個說法起源於日本女漫畫家龍樹諒的《我所看見的未來：完整版》，最近她改口稱：「7月5日不一定會發生大事。」再度引發討論。

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龍樹諒在1999年發行《我所看見的未來》，因根據自己的夢，成功預言311東日本大地震以及新冠肺炎，引起關注，該部漫畫在2021年推出復刻的《我所看見的未來：完整版》，寫到自己在某一年7月5日做的預知夢，稱日本與菲律賓之間火山噴發，而且巨大的海嘯侵襲了太平洋周邊國家，海浪高度還是311地震的3倍。後記中明確寫著，如果夢境成真，那麼下一次發生大災難的時間在2025年的7月5日。

《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）《我所看見的未來：完整版》的書腰寫著7月將發生大災難。（翻攝自X）

沒想到漫畫發行之後，受到熱烈討論，銷量破百萬本，甚至有不少香港人因為這個預言而放棄前往日本的想法。根據日本《產經新聞》報導，對於7月將發生災難一事，龍樹諒表示，「大家對於這件事有著高度關注，這是民眾防災意識提升的證明，我對此持正面態度」、「我自己在外出的時候也會特別小心，會預先做好儲備物資等防災措施。」

她在新書《天使的遺言》中，沒有否定7月不會發生大事，但具體的7月5日卻有所修正，「我是根據過往的案例，覺得『應該會這樣子吧』，我記得有說過沒錯，不過可能是當時趕著工作的情況下，太過匆忙就寫進去了」、「夢中的日期不一定等於會發生事情的日期」。她還表示，書是出版社的主導下推出，有些不是她的本意。

不過針對7月5日會出現災難的預言，日本政府以及氣象廳出面強烈反駁，認為這是假消息。日本網友也罵聲不斷，「為什麼要這樣誤導民眾呢」、「這預知夢根本是白日夢」、「如果7月5日沒有發生事情，作者是不是要道歉」、「改口又說那是編輯的意見？」

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