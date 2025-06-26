快馬加鞭奪金！美國選手400公尺跨欄露點 愛爾達緊急後製回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國選手克里斯羅賓森在世界田徑巡迴賽捷克奧斯特拉瓦黃金大獎賽中，風光於男子400公尺跨欄項目奪下金牌，未料賽程中發生了尷尬的走光意外，影片曝光成為熱門話題；昨天有轉播這場賽事的愛爾達體育台，事後也把影片做後製處理。

愛爾達體育台把影片做後製處理。（翻攝愛爾達體育家族臉書）

克里斯羅賓森以48.05秒的成績衝線奪金，只是他在跑步的過程中不慎露點，褲襠裡的「那話兒」數度走光，他則不斷調整短褲。

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對此，愛爾達體育家族深夜在臉書發文：「有關稍早田徑直播發生的意外插曲，事後的重播、VOD皆已另行後製處理。今晚起在電視頻道上的多次重播，也會符合主管機關的監理。」

對於網上引發的熱烈話題，愛爾達的小編表示：「在此呼籲各位好朋友，默默放心裡。」網友看了紛紛回應「快馬肯定要加鞭」、「這是另一種放送事故嗎」，DJ金寶則表示：「你知道我國觀看田徑粉絲增加20萬人次嗎？謝謝愛爾達。」

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