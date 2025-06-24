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賀瓏被爆逼天殘墮胎 《百靈果》凱莉一句話聲援網讚爆

賀瓏（左）遭爆逼天殘墮胎，凱莉（右）也回應了。（翻攝自IG）賀瓏（左）遭爆逼天殘墮胎，凱莉（右）也回應了。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀主持人賀瓏近日被爆出和女星Albee熱戀，又遭薩泰爾無預警解約，賀瓏隨即發聲回應，並坦承與已故喜劇演員天殘曾交往過6年，讓3人的感情爭議掀起討論。怎料，天殘的好友林妍霏今（24）出面爆料，賀瓏曾逼天殘墮胎的黑暗過往，令外界震驚，Podcast《百靈果》主持人凱莉更在貼文底下留言聲援。

相關新聞：林妍霏發文重搥賀瓏 「你嫌天殘太胖 你X不下去」

林妍霏在IG發文透露，在天殘離世前幾天兩人曾見過面，對方哭著告訴她，自己與賀瓏有過一個孩子，但男方希望她拿掉，「你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到」，天殘獨自承受痛苦，而賀瓏卻以工作太忙為由，一次都沒去探望過女方，甚至在天殘死後一週，賀瓏就帶著新歡到喜劇俱樂部，還曾對喜劇圈友人訕笑天殘，「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了X不下去」。

相關新聞：Joeman早預見？昔送賀瓏神秘錦囊「會來救你」 網勸：快開吧

林妍霏痛批賀瓏的貼文曝光後，湧入大批網友心疼天殘的遭遇，「為什麼女孩的懂事永遠換不了男的深情⋯」、「⋯那這樣子我能理解為什麼薩泰爾要切割了」、「天殘怎麼可以只甩一巴掌啊」，《百靈果》主持人凱莉也忍不住發聲留言「抱一個，愛你」，獲得一票網友按讚。

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