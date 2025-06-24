天殘生前求救賀瓏！小偷闖屋竟遭冷回「我在忙」網火大譙爆沒人性

天殘（右起）曾遇小偷闖空門向賀瓏求救，卻得到無情回應讓好友林妍霏看不下去。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賀瓏近日為回應與Albee的情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」的遺書內容自保，引爆輿論甚囂塵上。難過的是，天殘生前曾公開講述一段驚心動魄的回憶，當時獨自在租屋處過年卻遇小偷闖空門，情急之下打電話向當時的男友求助，卻只換來一句「我在忙專案，沒辦法陪妳。」如今片段再被翻出，情感落差令外界深感氣憤及不捨。

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天殘生前曾回憶描述，當晚自己立刻確認房東家的情況，透過玻璃門看到門後晃動異常且門把竟被撬開，頓時才驚覺租屋處真的遭小偷入侵，她情急之下果斷撥電話給賀瓏，沒想到卻被告知「我在忙一個很重要的專案，沒辦法過去，也沒辦法讓妳來我家躲。」無助的她只好獨自在屋內等待姊姊趕來，語氣平淡卻藏著心碎地說「沒有怪他（賀瓏）」、「如果不是交這個男友，可能只能找個離過婚的8+9，一直懷孕墮胎。」認為賀瓏是她人生中最好的選擇。

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然而，天殘講述完這段不堪過往後，坐在一旁的好友林妍霏語帶不捨且氣憤問，「妳這樣，妳不覺得妳愛他愛得死心塌地，他好像就沒那麼珍惜妳嗎？」儘管如此，天殘仍痴心表示「不會啊！」如今人事已非、天人永隔，這段往事再被網友們挖出，紛紛對賀瓏的言行火大痛罵，「沒有人性最能看清一段關係的時刻，就是你需要他卻不在的時候。」、「人不帥心也不善連人性都沒有，他憑什麼讓妳受如此屈辱？」、「氣到不行，用人渣垃圾來形容都不夠！」

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