金曲》58歲詹雅雯罹病復出！妹妹合體「櫻花姊妹」力戰后冠

詹雅雯（右）與妹妹詹雅云合體。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚在台北小巨蛋盛大登場，詹雅雯生平第9度問鼎金曲獎實力驚人，相隔10年再憑藉《演一首歌》叩關本屆堪稱死亡之組的「最佳台語女歌手獎」，她攜手妹妹詹雅云步上星光紅毯，久違的「櫻花姊妹」再度合體同框，引爆現場粉絲們激動情緒。

58歲詹雅雯2021年3月宣布罹患帕金森氏症且左腦中度萎縮，期間她與病魔努力對抗，她坦言這幾年因生病的關係，導致舌頭沒有辦法靈活的運用，「讓自己產生了很大的挫折，我會覺得說還需要再唱嗎？但是我很感恩劉清池老師的鼓勵、陳國華老師的鼓勵，還有歌迷們的期待！」

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如今，詹雅雯挺過病情叩關「最佳台語女歌手獎」，稍晚將與勁敵蔡秋鳳、林美秀、王彙筑、李竺芯共同角逐后冠。驚喜的是，詹雅雯此次非獨自踏上星光紅毯，而是攜手妹妹詹雅云一同前來共襄盛舉，她動情地說「我今天有沒有得獎沒關係，最開心的是跟我的妹妹一起來玩，最重要的是我跟我妹妹從來沒有一起走過紅毯，每次都是我一個人走。」久違的「櫻花姊妹」再度合體同框，引爆現場粉絲們尖叫聲四起。

回顧詹雅雯長達45年的演藝生涯，13歲時就與妹妹詹雅云組成「櫻花姊妹」出道，唱歌幫家裡還債，單飛後才以藝名詹雅雯發片，憑藉一首《想厝的人》打響名號。特殊的演歌唱腔，讓詹雅雯累積了一票歌迷，包含本屆入圍9次金曲台語女歌手獎，成功擒下一次獎座，也讓她被稱為是江蕙的接班人，即使生病了也仍然不忘發揮善心，更希望在還能歌唱的時候，用歌聲暖歌迷的心。

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