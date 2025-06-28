晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲》58歲詹雅雯罹病復出！妹妹合體「櫻花姊妹」力戰后冠

詹雅雯（右）與妹妹詹雅云合體。（新聞攝影組攝）詹雅雯（右）與妹妹詹雅云合體。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今（28日）晚在台北小巨蛋盛大登場，詹雅雯生平第9度問鼎金曲獎實力驚人，相隔10年再憑藉《演一首歌》叩關本屆堪稱死亡之組的「最佳台語女歌手獎」，她攜手妹妹詹雅云步上星光紅毯，久違的「櫻花姊妹」再度合體同框，引爆現場粉絲們激動情緒。

58歲詹雅雯2021年3月宣布罹患帕金森氏症且左腦中度萎縮，期間她與病魔努力對抗，她坦言這幾年因生病的關係，導致舌頭沒有辦法靈活的運用，「讓自己產生了很大的挫折，我會覺得說還需要再唱嗎？但是我很感恩劉清池老師的鼓勵、陳國華老師的鼓勵，還有歌迷們的期待！」

如今，詹雅雯挺過病情叩關「最佳台語女歌手獎」，稍晚將與勁敵蔡秋鳳、林美秀、王彙筑、李竺芯共同角逐后冠。驚喜的是，詹雅雯此次非獨自踏上星光紅毯，而是攜手妹妹詹雅云一同前來共襄盛舉，她動情地說「我今天有沒有得獎沒關係，最開心的是跟我的妹妹一起來玩，最重要的是我跟我妹妹從來沒有一起走過紅毯，每次都是我一個人走。」久違的「櫻花姊妹」再度合體同框，引爆現場粉絲們尖叫聲四起。

回顧詹雅雯長達45年的演藝生涯，13歲時就與妹妹詹雅云組成「櫻花姊妹」出道，唱歌幫家裡還債，單飛後才以藝名詹雅雯發片，憑藉一首《想厝的人》打響名號。特殊的演歌唱腔，讓詹雅雯累積了一票歌迷，包含本屆入圍9次金曲台語女歌手獎，成功擒下一次獎座，也讓她被稱為是江蕙的接班人，即使生病了也仍然不忘發揮善心，更希望在還能歌唱的時候，用歌聲暖歌迷的心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中