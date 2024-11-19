尷尬了！羅志祥才告誡《SCOOL》這席話 C位選手爆劈腿性愛片

林子宸被舊愛控訴劈腿。（資料照，天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓男團選秀節目《SCOOL》熱播中，節目集結「小豬」羅志祥、婁峻碩、銀赫、李洪基等人擔任導師，下週六就要在高雄巨蛋舉辦直播總決賽，人氣成員「小林柏宏」林子宸卻被爆出劈腿醜聞，舊愛更看到了他的性愛片，怒轟噁心。

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林子宸的舊愛今天在Threads控訴，曬出了林子宸的私訊截圖，只見林子宸打出數十個「不要原諒我」，更表示自己抵擋不了新鮮感，等到完事發現已經來不及，坦言自己很「缺愛」。

尷尬的是，林子宸被舊愛控訴劈腿掀起熱議，連帶讓節目導師小豬之前在節目上的發言也被討論。

曾歷經緋聞風暴的小豬，才在節目上告誡選手「愛惜羽毛」。小豬以自己過去曾經「犯錯」為例，告誡學員當一位偶像首要的功課就是「愛惜羽毛」，更語重心長要學員們「不要像自己一樣」。

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小豬當時表示：「終於有這個機會可以由我來為你們上課《SCOOL》老師有非常多位，我相信你們可以從他們的身上學到很多，好的要學，那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯。當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的。」

沒想到該集節目才播出沒多久，林子宸就被舊愛爆料二度劈腿，目前節目單位表示，仍在瞭解狀況。

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