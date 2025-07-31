夏台鳳前夫鄒森美國洛杉磯過世 享壽85歲

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏台鳳前夫鄒森（本名鄒忠禮）29日在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲，對於他過世消息，台藝大證實此事。鄒森是台藝大（前身為國立藝專）第8屆傑出校友，主修聲樂，出道後其演藝作品橫跨電視與電影，包括知名節目《你喜愛的歌》，以及電影《金沙刀》和多部經典電視劇如《碧雲秋夢》、《清宮殘夢》、《再愛我一次》等，深受觀眾喜愛。

鄒森近年出席校友會活動。（翻攝自台藝大臉書）

鄒森1974年與夏台鳳結婚，並育有一子鄒少官，1987年離婚，但鄒少官在2015年7月發現罹患肺癌，同年12月病逝於台北榮總，帶給他們白髮人送黑髮人之痛。

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鄒森年輕時模樣。（翻攝自台藝大臉書）

鄒森近年旅居美國，長年定居洛杉磯，仍持續投身藝術教育，於「萬年青合唱團」擔任指揮與歌唱指導，為超過百位長者開啟音樂生命的第二春，累積舉辦七十場大型公演，甚至站上美國國家音樂廳舞台，締造感動無數的輝煌記錄。他將藝術視為一生志業，展現了臺藝人堅持與熱愛的精神。

鄒森（右四）近年出席校友會活動。（翻攝自台藝大臉書）

台藝大指出，鄒森2023年將自己50多年來所珍藏的190幅世界各地珍稀海報，全數無償捐贈給母校臺灣藝術大學。他曾透過好友表示：「這些海報，終於可以交由我心中最具學術權威與藝術視野的地方——臺藝大，讓更多人看見它們的價值與故事」。

這批珍藏海報涵蓋藝術史上多個重要流派與經典作品，包括維也納七位音樂家故居的版畫、銅版畫家雅莎．葛邦絲的佳作，以及印象派大師莫內、畢莎羅、野獸派等名家的限量石版印刷與絕版收藏。更難得的是，其中還包括臺灣與大陸近代藝術家如陳進、洪瑞麟、李梅樹等親筆簽名的海報作品，具備極高的學術與收藏價值。

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