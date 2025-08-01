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娛樂 最新消息

李恕權力挺大罷免卻遭砲轟 堅定守護台灣「這裡是我們的家」

李恕權表態支持7月26日的大罷免行動後，遭部分藍白支持者湧入社群批評。（資料照，記者陳奕全攝）李恕權表態支持7月26日的大罷免行動後，遭部分藍白支持者湧入社群批評。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手李恕權表態支持7月26日的大罷免行動後，遭部分藍白支持者湧入社群批評。對此，他今天公開在臉書回應，誠摯感謝每一位留言者，即便意見不一，他都選擇尊重，「罵我、羞辱我不要緊，因為我知道，那是因為我們在乎這塊土地，這裡是我們的家。」

李恕權提到，投票當天看到民眾安靜排隊、志工辛苦協助的場景，讓他深受感動，直言：「透過一張選票展現理念，這種特權是多麼可貴，不難讓人熱淚盈眶。」

李恕權更讚許這就是台灣民主最可貴、最可愛的地方，不需子彈、不需讓人消失，也不需集中改造營，人民就能透過選票共同描繪國家的未來。

李恕權不忘呼籲：「讓我們口中說出來的話，盡量善言、有建設性，這對個人、家庭與社會都有好處。」他強調理性討論的重要，若遇到人身攻擊，將選擇封鎖，並提醒大眾：「如果還是氣憤不過，不妨聽聽音樂、出去走走、喝杯咖啡看看狗狗貓貓，寧靜的心可以克服一切。」

最後李恕權以音樂作為比喻，感性寫下：「外面的世界越急越亂，我們的腳步就放得越慢。音樂如此，人生亦不例外。」

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