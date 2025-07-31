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譜戀情？前加拿大總理杜魯道與美流行天后凱蒂佩芮約會

媒體拍到杜魯道與凱蒂佩芮一同前往1間蒙特婁高級餐廳用餐。（美聯社）媒體拍到杜魯道與凱蒂佩芮一同前往1間蒙特婁高級餐廳用餐。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在今年3月卸任後，逐漸淡出大眾視野，不過近日再度成為討論的話題，他被拍到與美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）一同約會的畫面。

八卦雜誌《TMZ》爆料，在當地時間28日杜魯道與凱蒂佩芮一同前往1間蒙特婁高級餐廳用餐，也被看到在餐廳附近的公園散步，兩人有說有笑，隨著消息在社群媒體上傳播開來，人們紛紛猜測兩人已經發展出戀情。對此，杜魯道與凱蒂佩芮均未回應。

杜魯道在擔任加拿大總理近10年後，已於今年3月辭職，他與妻子蘇菲（Sophie Grégoire）已分居多年，而凱蒂佩芮曾與羅素布蘭德在2010年結婚，2年後就離婚。在2016年與奧蘭多布魯交往，兩人一度訂婚，並育有1女，日前正式宣布結束與奧蘭多布魯長達近10年的戀情。

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