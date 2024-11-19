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娛樂 最新消息

《SCOOL》小林柏宏驚爆2度劈腿！性愛片流出 前女友怒轟好噁心

林子宸在節目人氣極高，更被選為主題曲《Dream of You》MV最終C位。（天空娛樂提供）林子宸在節目人氣極高，更被選為主題曲《Dream of You》MV最終C位。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下週六將在高雄巨蛋舉辦總決賽，將透過粉絲票選選出正式出道的七人男團；沒想到節目中的人氣選手林子宸今天被舊愛爆料二度劈腿，甚至還有跟第三者的性愛片，引起譁然。

張姓女網友今天在Threads控訴，怒轟林子宸對感情不忠，「一點作為公眾人物的自覺都沒有，在參加選秀節目期間還能腳踏兩條船？」

張姓女網友自稱與林子宸交往兩年多，期間男方二度劈腿，還是跟不同的女生，「第一次原諒我以為你不會再犯，以為你會為了你的前途所以改正，結果並沒有，我就是蠢才會給你機會。」

張姓女網友透露，在去年10月因為第一個女生而分手，驚爆看到對方的性愛影片，「我直接看到親密影片。我們10月中分手，他們9月就搞在一起了，一邊說覺得很對不起我，一邊說要補償我，然後又做一樣的事？」

而他們在今年初復合，張姓女網友9月主動向林子宸提分手，結果被友人告知，才發現林子宸早在7月就跟別人在一起了。」更曬出了兩人交往期間的合照及林子宸的道歉對話，要證明不是造謠。

對於林子宸疑似劈腿的行為，張姓女網友無法諒解，諷刺地說：「剛分手的時候，我以為真的就是像他打的那樣，是正常朋友，所以我選擇相信，結果後來才發現原來正常朋友可以正常到床上去，有影片還被我看到，真的很噁心。」

年僅20歲的林子宸有張激似林柏宏的明星臉，外型帥氣的他曾在韓國的大型經紀公司擔任練習生，他在選秀節目《SCOOL》頗具冠軍相，更是節目主題曲《Dream of You》MV最終C位，被看好能夠組團出道。

對於林子宸爆出了劈腿緋聞，天空娛樂稍早表示「正在了解狀況。」

至於林子宸是否參加下週的總決賽？公司回應目前賽制沒有異動，其餘仍在討論中。

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