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娛樂 最新消息

人妻租婚紗不滿被AV女優穿過「想退貨」 三上悠亞高EQ回應了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一名人妻近日在簽約租售婚紗之後，發現衣服竟被三上悠亞穿過，她為此崩潰痛斥該婚紗公司，一番言論引起爭議，不少網友認為此舉歧視AV女優，對此，三上悠亞展現高EQ親自回應了。

日本人妻不滿婚紗被前AV女優三上悠亞穿過怒喊「想退貨！」（翻攝自IG）日本人妻不滿婚紗被前AV女優三上悠亞穿過怒喊「想退貨！」（翻攝自IG）

一名人妻發現理想婚紗被「AV女優穿過了」，指出該件婚紗是原創婚紗，只能在攝影棚穿，原本非常期待穿上夢幻婚紗，也已經構思好拍攝風格，沒想到卻看到三上悠亞穿著這套婚紗出席活動，痛斥婚紗公司，「如果早知道會借給AV女優，我就不會簽約了～該怎麼辦啦。」

對此，三上悠亞在IG限時動態回應此事，坦言自己從來沒有想要隱瞞曾經是AV女優的過去，也不曾想抹滅這段經歷，認為「標籤」不重要，無論是身分，「我就是我，我會珍惜每一個工作機會，也會永遠心懷感謝地面對所有支持我的粉絲。」

三上悠亞在IG限時動態回應風波。（翻攝自IG）三上悠亞在IG限時動態回應風波。（翻攝自IG）

三上悠亞也透露，這些年遇到不少人對她產生各種想法，創造出各種形象，再自行炒作和爭論，但是對她而言，只想做自己能做到的事情，為了成為自己理想的樣子，她一步步向前進，也因為如此，才有機會從事這麼多樣的工作並擁有這麼多的粉絲。

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