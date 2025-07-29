裘海正刪文逃避！許常德補刀嗆爆「不自量力、觸法都不知」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人許常德昨（28日）不滿歌手裘海正公開批評台師大女足隊遭強迫抽血的吹哨女學生「無限上綱、滿口XXX、形象隨便」，憤慨寫下長文開嗆「沒有大人樣」，隨後更親上火線逐條回應網友疑問，補刀嗆爆裘海正言論「觸法都不知道」、「這真的是威脅」，更直言「沒有一點運動家精神！」句句犀利、火力全開。

許常德（左）痛斥裘海正「不自量力又高高在上」。（本報組合資料照）

「她敢再傷害學生，我保證她會傷到自己。」許常德在留言區不斷補刀，眼見多數網友質疑裘海正「刪文也沒用」、「即使刪文也永遠留在網路上了。」許常德以嚴肅口吻分別回應「沒勇氣說明，對於可能造成學生和教育界的傷害，她選擇逃避！」、「很糟糕的言論，觸法都不知道！」更補充表示「她不是蹭熱度，她是真的氣到講出來。」眾所皆知裘海正是基督教徒，許常德也毫不留情直斥「希望她對得起上帝告訴她的勇敢和慈悲。」

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不僅如此，還有人批評裘海正「自以為是的老人給自以為是的建議」、「她是要告訴我，家醜不能外揚？」許常德也無奈直言「而且還沒有一點運動家的精神，勇敢面對直接刪文。」、「她在傷害教育界和體育界。」針對有網友表示看完裘海正的文章後深感驚訝，「完全是用自我意識在批評，明明她又不是身在其中。」、「還在威脅學生，說學生以後會後悔，體育界以後會排擠霸凌的意思。」許常德同樣頗有微詞，「如果她不在體育界我還覺得情有可原，但她在體育界」、「這真的是威脅！」

然而，有網友提出已見「教改最重要是老師的素質。」許常德直言表示「她敢再傷害學生，我保證她會傷到自己。」、「這個時代的文憑越來越沒有價值才是教育部和父母和學生可以認真想的。」有人認為裘海正若真為學生好，應找本人私下構通，許常德則點破當中關鍵因素，「如果對學生有心提醒不會寫這樣的文字。」更有人痛斥裘海正「受害主角不妳自己，沒經過別人的苦就請別說太多風涼話。」許常德則呲之以鼻重砲「不自量力又高高在上。」字句犀利、鏗鏘有力，網友們也給予激讚「真正的大人該這樣發聲！」

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