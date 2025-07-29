遭爆與女主播私密互動 洪子仁：無逾越一般社交分際

洪子仁現為新光醫院副院長。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕新光醫院副院長洪子仁遭爆對壹電視主播徐韻翔照顧有加，經常帶著她參與醫界飯局，也被《鏡週刊》拍到溫馨接送情，引發外界對於2人關係的聯想。對此，洪子仁表示，他與徐韻翔係因工作與活動邀約，共同參加餐敘，全程互動得宜，並無逾越一般社交分際，謝謝大家關心。

已婚的洪子仁與徐韻翔相差15歲，傳出近期經常出雙入對，當洪子仁出席醫界交際飯局場合時，身邊多有徐韻翔相伴的身影，週刊也拍到豪車接送過程，2人過從甚密的互動難免啟人疑竇。

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壹電視主播徐韻翔（右）和新光醫院行政副院長今天躍上新聞話題，兩人昔日同框被翻出。（翻攝自徐韻翔臉書）

對此，洪子仁僅簡短回應，他與徐韻翔係因工作與活動邀約，共同參加餐敘，全程互動得宜，並無逾越一般社交分際，謝謝大家關心。

洪子仁畢業於高雄醫學大學公共衛生學系、長庚大學醫務管理研究所，現為新光醫院行政副院長、新光健康管理公司總經理，也是台灣醫務管理學會理事長、陽明交通大學醫管所兼任副教授、衛褔部醫院評鑑委員。

徐韻翔外型亮眼。（翻攝自徐韻翔臉書）

近期醫院管理高層的花邊新聞頻傳，日前是已婚的高雄醫學大學董座陳建志，傳出與高醫大經營的高雄市立小港醫院副院長馮明珠緋聞，2人街頭牽手照被曝光，引發熱議。

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