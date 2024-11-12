羅志祥不忍了！剖心告誡鮮肉「重提過去錯誤」

羅志祥開班授課。（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 隨著男團選秀節目《SCOOL》的「畢業典禮」時間逼近，賽程也進入最終期末考階段，在第三階段新任務擔任「舞蹈驗收官」之一的「小豬」羅志祥，特別在考前開起「補習班」授課，為每位選手們進行「肺活量特訓」，更祭出「快跑」及「有氧操」兩大訓練絕招，讓大家在歌唱舞台上穩定輸出。

羅志祥開班授課。（天空娛樂提供）

小豬化身為「斯巴達教官」親自上陣帶著選手跑跳，看到大家氣喘吁吁，身為唱跳天王的他傳授私藏秘技「鼻子呼吸」緩衝呼吸，「讓你們在舞台上邊跳邊唱完也能保持泰然自若，再搭配邊跟團員或是歌迷講話來平緩喘息，大家可以多練習，之後在舞台上表演完，保證讓台下歌迷看到絕對會讚嘆！」他更表示：「每次看到練習生們被批評，我都感到很惋惜，於是決定想幫大家上課，希望能對於圓夢站上夢想舞台有些小小幫助。」

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羅志祥開班授課。（天空娛樂提供）

值得一提的是，羅志祥除了「以身作則」帶操外，言教、身教雙管齊下的他，也以自己過去曾經「犯錯」為例，告誡學員們當一位偶像首要的功課就是「愛惜羽毛」，更語重心長要學員們「不要像自己一樣」，他表示：「終於有這個機會可以由我來為你們上課，《SCOOL》老師有非常多位，我相信你們可以從他們的身上學到很多，好的要學，那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯。當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，所以這是我要告訴你們的。」

「Die For You」組合林子宸、林擎恩、彭义翔、帝翁、萊恩（天空娛樂提供）

羅志祥開班授課（天空娛樂提供）

《SCOOL》比賽進入白熱化階段，最新賽制「全球藝人金曲任務」中的「舞蹈組評比」特別選入羅志祥的金曲〈No Joke〉作為比賽曲，羅志祥在舞蹈組兩隊驗收時，針對選手的優缺點給予建議，林子宸、林擎恩、彭义翔、帝翁、萊恩重新演繹威肯的英文金曲〈Die For You〉時，羅志祥竟然拿出「眼罩」禮物送給五位選手，「你們可以用眼罩去練默契，練習戴著眼罩去感受那個舞蹈肢體，如果能感受到手在動、做到不走位時不跟團員們撞到，能練到這樣就很強！」

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