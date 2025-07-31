沈玉琳入院第三天！老婆芽芽首發聲談最新病況

沈玉琳妻子芽芽透過沈玉琳IG發聲，並向大眾報平安（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳昨傳因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，消息一出震驚各界，如今有關沈玉琳病況消息各樣，昨沈玉琳助理回應透露沈玉琳最新近況：「玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯。」今（31）日沈玉琳老婆芽芽也透過社群發聲。

沈玉琳前天疑似身體出狀況，捕捉到出現在三軍總醫院急診室的身影，面色蠟黃爆瘦，還傳出轉進加護病房。而三總加護病房早上10點半開放半小時探視時間，期間未見芽芽、潘若迪的身影，記者致電沈玉琳老婆芽芽、好友潘若迪等人也都未得到回應。

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而稍早芽芽透過沈玉琳IG發聲，並向大眾報平安，為了讓他能夠專心調養、早日康復，盼外界給予他們空間與理解。

芽芽發聲全文：

親愛的媒體朋友、粉絲與關心沈玉琳的朋友們：

近日玉琳哥因身體出現不適，經醫師評估後，目前正配合檢查並進行休養中。

目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。感謝大家一直以來對玉琳哥的關心與支持，這些溫暖的留言與祝福，我們都有收到、也深深感激。

為了讓他能夠專心調養、早日康復，懇請大家給予我們空間與理解。

也請避免不必要的揣測與打擾，讓祝福成為最強大的力量，玉琳哥一向樂觀、熱情，相信在大家的祝福下玉琳哥會很快充滿元氣回到他喜愛的崗位，繼續帶來笑聲與歡樂。

再次感謝大家的體諒與支持

芽芽 敬上

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