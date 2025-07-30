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娛樂 最新消息

（影音）沈玉琳傳猛爆性肝炎昏迷 今昔錄影差很大

2023年8月沈玉琳錄《鄉民大學問》當時看起來氣色不錯（圖右），上週在TVBS網路節目《T爆大事件》消瘦不少（圖左）。（資料照）2023年8月沈玉琳錄《鄉民大學問》當時看起來氣色不錯（圖右），上週在TVBS網路節目《T爆大事件》消瘦不少（圖左）。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕知名電視主持人沈玉琳29日傳出健康亮紅燈，面色蠟黃爆瘦被目擊出現在三總急診室，助理透露沈玉琳因身體不適就醫檢查，不過並無傳言所說的住加護病房，深夜又傳出沈玉琳陷入昏迷入住加護病房，據悉他因猛爆性肝炎引發腦水腫掛急診，今昔錄影畫面對比相差甚大。

沈玉琳主持談話節目《11點熱炒店》受不少觀眾喜愛，對照他2年前與近日錄影畫面，明顯看出暴瘦一圈；上週沈玉琳進棚錄影時面色蠟黃需靠化妝遮蓋，工作人員私下透露，錄影時他時而有氣無力，整個人看起來沒有精神。

而沈玉琳原訂明（31）日要錄《11點熱吵店》也確定停棚，製作單位已緊急退掉其他藝人通告。

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相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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