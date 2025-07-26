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娛樂 最新消息

網紅女警性愛片外流 新北警花無辜捲入怒嗆「毫無關聯」

新北警花曾羽榛無端遭受波及。（組合照，翻攝自IG）新北警花曾羽榛無端遭受波及。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「警界性愛片外流案」震撼社會，一名曾任職於台北市的男警與IG有10萬粉絲的網紅女警交往期間，竟暗中偷拍2人親密影像，分手後還兜售性愛影片牟利，吸引上百人付費觀看。此案曝光後，無辜的新北女警曾羽榛意外遭波及，她氣憤發聲「我與該案件毫無關聯」，怒轟部分媒體斷章取義，強調將採法律行動。

據2024年5月檢方調查，涉案男警化名「阿澤」、「警界風雲」，分別於Telegram與其他社交平台兜售性愛影片，每部售價3000元，並誇口影片為「第三人稱視角」、「臉部＋體位特寫清晰可見」，甚至露骨評論影片中女警身材，意圖刺激購買。片中女警在得知影像外流後當即報案，涉案男警遭控偷拍私密影像、販售淫穢影片與猥褻散布等3項罪嫌，檢方已提起公訴。

曾羽榛受波及後緊急闢謠（圖左），豈料部分媒體竟錯誤連結，讓她爆氣開嗆（圖右）。（組合照，翻攝自IG）曾羽榛受波及後緊急闢謠（圖左），豈料部分媒體竟錯誤連結，讓她爆氣開嗆（圖右）。（組合照，翻攝自IG）

案件延燒之際，新北警花曾羽榛卻因IG活躍意外成為部分媒體誤指的主角，她因此在近日發出嚴正聲明，「我與該案件毫無關聯，稍早發布之限動原意為澄清網路謠言，卻遭媒體斷章取義，甚至以本人姓名與個人照片錯誤連結案件內容，嚴重誤導社會大眾。」她不堪闢謠澄清反遭錯誤連結，痛批部分媒體不實報導對她造成重大名譽傷害。

曾羽榛強調，「本人會採取法律途徑，請媒體自律、自重。最後謝謝所有關心我的朋友。」聲明文一出，許多粉絲與同仁留言力挺，「受夠斷章報導了」、「妳的正直大家都知道」、「堅持公義是最美的風景線！」這場從性愛片延燒到名譽誤傷的社群風暴，再度掀起對媒體倫理、性別暴力與影像同意權的高度關注。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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