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盾牌牙醫史書華曝桌球女將陳思羽無法承受之痛

「盾牌牙醫」史書華（左）、桌球好手陳思羽。（翻攝自threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕桌球國手陳思羽雖然在巴黎奧運桌球混雙止步8強，但表現出的潛力與毅力讓許多球迷稱讚。陳思羽賽後忍不住說出「小林同學」林昀儒在賽前替她加油打氣，讓她很感動也很感謝。今（4）盾牌牙醫史書華也在社群上談到跟陳思羽相識的經驗與看法。

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史書華表示自己某次在健身房遇到陳思羽並認出她是桌球國手，所以兩人交換聯絡方式，希望有機會可以切磋一下球技。在史書華印象中，陳思羽就是一個超級親切的鄰家小妹妹，並表示要不是自己事前知道，眼前這個女孩根本看不出身懷疾病。

台灣桌球混雙組合林昀儒（藍衣左）與陳思羽（藍衣右）。（記者陳志曲攝）

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國中確診患有僵直性脊椎炎的陳思羽在混雙落敗之後告訴史書華：好想拿獎牌，還附上3個哭泣的表情。史書華完全能體會那種不甘心，並想起陳思羽的座右銘「沒有打不敗的對手，只有超越不了的自己」。在林昀儒搭配陳思羽對戰世界排名第一的中國選手王楚欽、孫穎莎時，比賽更是讓史書華看到泛淚，球技強、精神力都精彩萬分。史書華特別留意陳思羽的表現，認為她做得很棒，值得稱得上是台灣英雄。

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