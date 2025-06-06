呂秋遠私生子生母被誇童顏巨乳 誰才是笨律師？

呂秋遠（右）近期捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒多時，生母林沄蓁5日以「The end」為此事件下總結，並逐一回應外界疑惑，今（6）日凌晨1時半，網紅楊律師發文稱最後一次幫林沄蓁，勸她委任擅長家事律師，請求扶養費，並努力工作賺錢。

林沄蓁昨發文表示呂秋遠在此事中時序錯置，她說：「律師有個習慣，遇到當事人證據資料不足時，為了爭取當事人最大利益，還是會盡其所能在殘缺片段的證據中拼湊事實，把當事人要說的故事呈現給法官看，這是一個稱職的律師無誤。但在拼湊事實前，不要忘記律師法規定：律師應本於自律自治之精神，誠正信實執行職務。說白一點，可以用自己角度解釋證據，但不建議說謊。對話截圖大家都有，擷取自己有利的，很容易被發現連基本誠信都沒有。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：呂秋遠為何時序錯置？生母曝律師界「1習慣」：為爭取最大利益

楊律師凌晨發文，一開頭表態幫林沄蓁最後一次，稱她是「史上最笨的林律師」，他誇林沄蓁本人比照片及影片漂亮，「她本人和照片有極大落差，所以她是不上相的人，怎麼拍都不好看。」

楊律師表示：「因為林沄蓁漂亮（尤其身材超好，童顏巨乳），所以呂秋遠當年才會拚命追她，才會一直傳訊息把妹。」更肉骨說，挑「砲友、女友、老婆」三者的標準不同，外在只能吸引男人的下半身，再怎麼好色膚淺的男人，都不會想挑太笨的女人當老婆，「所以若我是呂秋遠，我只會想上妳，我不可能想娶妳當老婆，我甚至不希望妳升格為女友。」

相關新聞：故事結束！ 作家H曝呂秋遠私生子生母林沄蓁下一步

楊律師接著提醒說：「所以當我上過妳後，再傳訊給妳及再上妳的頻率及次數會越來越少，妳誤以為我是良人真愛，當然也只能換妳主動傳訊給我，甚至主動色誘我。」

發文最後，楊律師數落林沄蓁「直播」及「最後一篇文章」不清不楚沒屁用，「妳知道為何律師林智群前幾天提醒妳要用時間軸釐清案情，妳知道為何我一直罵妳笨，一直說妳不適合當律師」，更勸林沄蓁：「認清自己，檢討反省改善自己，別再無心地害人害己；別再討拍，去委任真的擅長家事律師，請求扶養費，並努力工作賺錢，讓自己和女兒過更好的生活。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法