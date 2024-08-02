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娛樂 歐美

改誣「台灣女拳王」林郁婷雙性人 國際奧會打臉JK羅琳：悲痛

《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）連番抨擊「台灣女拳王」林郁婷等選手，並質疑選手性別，不但引起世界抗議，也導致國際奧會、巴黎奧運拳擊籌備小組特別聯合發布聲明聲援林郁婷等人。JK羅琳眼見自己被罵翻，趕緊轉風向，這次改誣林郁婷為「變性人」，JK羅琳還說：DSD不能改，但可以不作弊。此番發言仍舊被打臉打得啪啪響。

「台灣女拳王」林郁婷。（本報資料照）

JK羅琳多次發文影射包括林郁婷在內的女性拳擊手是跨性別選手，還引述外媒報導指控即使不是「變性人」也是「雙性人」，還說：「他們不能改變出生方式，但可以選擇不作弊」，JK羅琳並聲稱有些選手可能天生就有DSD（Disorders of Sex Development，性發展障礙，即雙性人），認為雖然能被認定是女性，但天生擁有男性力量。

相關新聞：JK羅琳緊抓性別問題不放 社群再開砲「是霸凌」

這種荒唐的說法也受到國際奧會嗤之以鼻，國際奧會發出聲明力挺林郁婷，並表示每個人都有權利不受歧視的從事體育活動，所有參加2024年巴黎奧運拳擊比賽的運動員都符合參賽規定即資格，並沉痛表示：「對者兩名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛」

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