被控性騷擾沉寂1天 蕭雅全道歉說再見：將停止所有工作

蕭雅全曾以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／台北報導〕以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，昨（6）日遭導演陳蔚爾在社群媒體發表長文控訴，對她進行性騷擾與性暗示等MeToo行為。他稍早在粉絲專頁道歉，並表示「珍重再見」。

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蕭雅全全文：

看到陳蔚爾導演的發文，無論當時如何解讀，我的行為讓她承受壓力與痛苦，我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。

被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。

因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。

謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。

蕭雅全

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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