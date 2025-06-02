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名醫陳威龍心肌梗塞 決心減重逆轉人生

陳威龍認為這世界上沒有一條「完美的減重之路」，只有一條「適合你自己並且願意持續走的路」。（翻攝自陳威龍臉書）陳威龍認為這世界上沒有一條「完美的減重之路」，只有一條「適合你自己並且願意持續走的路」。（翻攝自陳威龍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕減重專科醫師陳威龍日前在臉書以這輩子經歷3次減重，分享自己從80公斤瘦到60公斤，至今維持15年不復胖的祕密武器，近來成為話題。

陳威龍表示自己這一生曾減重3次，第1次在15歲，「那年我剛上高中，為了想和喜歡的女生約會，我開始減重；年少的心思很簡單，只想讓自己看起來好一點、有自信一點。那時的動機，就是愛情的驅使。
第2次，陳威龍透露是33歲，那時即將結婚，為了在婚禮中留下帥氣的樣子，再次開始減重，他說 :「那次是為了儀式感，也為了成為更好的自己。」第3次是39歲，他回憶那次是身體替自己敲響了警鐘，「痛風、尿酸過高、膽固醇超標，最終引發心肌梗塞。這一次，我不是為了誰，也不是為了外表，而是為了健康。」

3次減重，3個動機，陳威龍分享自己從外在的期待走向內在的覺醒，他說：「過程中我深深體會到動機，是啟程的起點；但如果沒有毅力，減重很難走到終點。」陳威龍也分享減重門診就像一面人生的縮影牆，寫滿了各種故事與選擇，「有些人剛開始氣勢如虹，但幾週後就放棄了；也有人慢慢走、跌倒再站起來，最終一步步走到了自己理想的樣子。』

陳威龍認為，這世界上沒有一條「完美的減重之路」，只有一條「適合你自己並且願意持續走的路」，他表示:「減重不只是數字的改變，而是生活和飲食方式的重塑；每一次選擇少吃一口、多走一步都是在練習那份不放棄。」
如果問他減重的祕訣是什麼，陳威龍說：「找到屬於你的動機，把它放在心上；練習你的毅力，一點一滴，走下去。減重，不會輕鬆，但會值得。」

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