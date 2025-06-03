呂秋遠私生子風波 網紅逆風嗆女方玩不起別互撩

網紅絞肉機女神發文直指林沄蓁的說法經不起推敲，逆風批評林沄蓁（左）。（資料照，本報合成）王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕知名律師網紅呂秋遠近期捲入私生子風波，他上月底發出千字長文自清，強調自己遭設局、並曬出與對方的私訊紀錄。昨（2日）晚，孩子生母林沄蓁透過作家H主持的直播反擊，首度露臉、情緒激動表示：「我要站出來阻止他繼續招搖撞騙！」雙方各說各話，真相陷入羅生門。對此，網紅絞肉機女神也拉出時間線，發文直指林沄蓁的說法經不起推敲。

絞肉機女神指出林沄蓁在2023年3月入職、6月受孕、18天後即向呂告知懷孕，質疑：「三個月是能有多深的感情？連對你都無感，怎麼會對孩子有感？」更認為林堅持產子再控告呂秋遠，過程如同情勒，「都快40歲了，怎麼活得像14歲？」

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絞肉機女神認為整起事件最令人擔憂的是未來孩子的處境，「長大會用電腦搜尋父母，看到這些新聞真的很不堪。」她強調兩人關係本就模糊，呂秋遠也未曾承諾交往，「說照顧你，就是把你當固炮，不是男朋友。」她呼籲：「玩不起就不要互撩，沒有共識就中出，搞出人命是在開玩笑嗎？」

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