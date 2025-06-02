李立群父女拍中國電影「鼓吹統一」 上映3天票房僅8萬慘兮兮

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲的李立群與女兒李元元最近在中國電影《家的方向》中合作，電影訴諸「兩岸一家親」，李立群雖特別拍片宣傳，希望票房大賣，卻事與願違。電影傳出成本高達3000萬人民幣（約台幣1.2億元），但首周3天票房僅2萬人民幣（約台幣8萬元），票房少得可憐，引發討論。

李立群（左）與女兒李元元一同演出電影《家的方向》，票房不盡理想。（翻攝自微博）

光是從《家的方向》的預告中就嗅出滿滿的政治意味，開頭就是新聞報導，有一隻鴿子從台灣飛到中國，稱喚醒了海峽兩岸人民對回家的期待與渴望，片中台詞還有「你總是讓我等你、等你，我已經等了你這麼多年了，我真的不想再等你了」、「我要帶它回家」，李立群最後的台詞還說「不死必歸」，實在很難讓人不把政治議題作聯想。

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李立群拍中國電影《家的方向》票房失利，連中國觀眾都不買單。（翻攝自微博）

中國媒體報導指出，該片是中國首部呼喚兩岸和平統一的劇情影片，因此特別邀請台灣老戲骨李立群演出，影片除了在北京拍攝，也有移師至福建、台灣取景，不過顯然觀眾並不買單。根據電影網站「燈塔」的數據指出，該片在5月23日於中國上映，首週3天票房僅2萬人民幣（約台幣8萬元），至今票房也才2.3萬人民幣，可說是乏人問津。

電影《家的方向》票房慘兮兮。（翻攝自燈塔網站）

中國網站網易的發文也指出，《家的方向》成本超過3000萬人民幣（約台幣1.2億元），且在2021年就拍完了，放了4年才上映，是當週票房最慘的中國電影。不但台灣網友吐槽連連，連中國網友也不買單，有人認為，現階段愛國、戰狼題材電影，已經不再像過去那樣受歡迎，「這種題材的電影看膩了，沒人買單很正常。」

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