晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

李立群父女拍中國電影「鼓吹統一」 上映3天票房僅8萬慘兮兮

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲的李立群與女兒李元元最近在中國電影《家的方向》中合作，電影訴諸「兩岸一家親」，李立群雖特別拍片宣傳，希望票房大賣，卻事與願違。電影傳出成本高達3000萬人民幣（約台幣1.2億元），但首周3天票房僅2萬人民幣（約台幣8萬元），票房少得可憐，引發討論。

李立群（左）與女兒李元元一同演出電影《家的方向》，票房不盡理想。（翻攝自微博）李立群（左）與女兒李元元一同演出電影《家的方向》，票房不盡理想。（翻攝自微博）

光是從《家的方向》的預告中就嗅出滿滿的政治意味，開頭就是新聞報導，有一隻鴿子從台灣飛到中國，稱喚醒了海峽兩岸人民對回家的期待與渴望，片中台詞還有「你總是讓我等你、等你，我已經等了你這麼多年了，我真的不想再等你了」、「我要帶它回家」，李立群最後的台詞還說「不死必歸」，實在很難讓人不把政治議題作聯想。

李立群拍中國電影《家的方向》票房失利，連中國觀眾都不買單。（翻攝自微博）李立群拍中國電影《家的方向》票房失利，連中國觀眾都不買單。（翻攝自微博）

中國媒體報導指出，該片是中國首部呼喚兩岸和平統一的劇情影片，因此特別邀請台灣老戲骨李立群演出，影片除了在北京拍攝，也有移師至福建、台灣取景，不過顯然觀眾並不買單。根據電影網站「燈塔」的數據指出，該片在5月23日於中國上映，首週3天票房僅2萬人民幣（約台幣8萬元），至今票房也才2.3萬人民幣，可說是乏人問津。

電影《家的方向》票房慘兮兮。（翻攝自燈塔網站）電影《家的方向》票房慘兮兮。（翻攝自燈塔網站）

中國網站網易的發文也指出，《家的方向》成本超過3000萬人民幣（約台幣1.2億元），且在2021年就拍完了，放了4年才上映，是當週票房最慘的中國電影。不但台灣網友吐槽連連，連中國網友也不買單，有人認為，現階段愛國、戰狼題材電影，已經不再像過去那樣受歡迎，「這種題材的電影看膩了，沒人買單很正常。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中