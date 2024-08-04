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娛樂 最新消息

名律師反擊酸民 另類加油方法為「麟洋配」集氣

李洋（左）、王齊麟二度打進奧運金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣羽球好手王齊麟、李洋今晚將爭第二面奧運金牌，就在這緊張的時刻，沒想到竟然有酸民認為「麟洋配」丟臉丟到全世界，並表示「麟洋配」平常巡迴賽表現不加，但到奧運就會大發神威，不滿他們可以領2千萬獎金，對此李洋高EQ回應「自己每場比賽都想勝利」。名律師林智群也在社群發聲：「現在已經保底700萬元，麻煩麟洋配務必收下2000萬元，謝謝」。

律師林智群。（翻攝自臉書）

「麟洋配」連2屆奧運打進總決賽，創下台灣紀錄，今晚將與界排名第一的中國組合梁偉鏗／王昶爭金。林智群發文：有網友酸羽球雙人組麟洋配平常比賽不行，現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？接著展現平日的冷幽默來個神反轉，希望麟洋配務必要收下2千萬。

看到林智群的貼文網友紛紛留言：「我心甘情願繳稅拿給奧運獎牌的國手們！！」＂｢有時候實在也很佩服那些酸民的腦袋，什麼鬼理由都能想來酸」、「我很樂意繳稅金給為台灣奪金的人」、「這樣的稅金我繳起來覺得舒服」。

李洋收到不友善訊息。（翻攝自IG）

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