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《新兵日記》15年後神級重聚！全員敬禮照曝光

王瞳曬照曝光《新兵日記》班底聚首。（翻攝自IG）王瞳曬照曝光《新兵日記》班底聚首。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕經典軍教喜劇《新兵日記》2010年播出，創下13%的超高收視率。時隔15年，原班人馬近日驚喜聚首，王瞳在IG曬出大合照，還搭配劇中經典主題曲楊培安《我相信》作為背景音樂，讓粉絲一秒掉進時光隧道。

王瞳在貼文寫下：「久違了《新兵日記》聚餐～～～15年了啊，永遠的經典啊！當年收視率13啊啊啊啊。」並笑說「大家話當年，話不完，還有重播的次數已經高到……有人說自己小孩的同學都還在看。」直呼這部戲早已成為傳家之寶的概念。

照片中可見主演李興文、姚元浩、劉香慈、阿龐、唐豐等多位熟面孔，現身氣氛熱絡，整桌人不約而同比出標誌性的「敬禮」手勢，彷彿重返軍中日常。不少網友也湧入留言「看了好幾次」、「到現在都還在看」、「當年準時收看，看不膩」

《新兵日記》是民視於2010年推出的軍教喜劇，劇情圍繞一群初入軍營的新兵，從懵懂到成長，與班長、士官們在操課、內務、友情與情感中碰撞出笑淚交織的故事，成為全民追劇熱潮，後續還推出續作《新兵日記之特戰英雄》。

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