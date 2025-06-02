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娛樂 最新消息

肖戰傻眼了 《藏海傳》面具人竟是「他」

《藏海傳》最新劇情面具人主動與藏海見面。（Disney+提供）《藏海傳》最新劇情面具人主動與藏海見面。（Disney+提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在近期熱播的古裝權謀劇《藏海傳》，最強的播放量一日破億，顯現這部劇是近期追劇熱點，劇中從一開始就現身的神秘「面具人」角色引發了觀眾的高度關注與討論，34集的最新劇情面具人揭曉。

《藏海傳》面具人準備向藏海揭示自己的身份。（Disney+提供）《藏海傳》面具人準備向藏海揭示自己的身份。（Disney+提供）

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面具人的身份謎團，從劇《藏海傳》一開播就吸引了大量網友進行推測與分析。以下是網友針對「面具人」多重身份猜測，有網友認為面具人可能是劇中某位權臣的化身，通過面具隱藏真實身份，操控朝堂上的權力鬥爭，目前看來言官趙秉文與石一平的可能性大增。

也有網友分析面具人可能是藏海的宿敵，兩者之間有著深厚的恩怨。這一猜測源於面具人對藏海的多次挑釁與對抗。另有觀點指出面具人可能是藏海的盟友，通過面具隱藏身份，協助藏海對抗共同的敵人。這一猜測基於面具人多次在關鍵時刻出現，幫助藏海化解危機。

《藏海傳》面具人露臉了，讓藏海傻眼了。（Disney+提供）《藏海傳》面具人露臉了，讓藏海傻眼了。（Disney+提供）

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藏海的仇人莊廬隱與曹靜賢都死了之後，藏海向皇上坦承身份獲得免死的機會，皇上給他調查百官之權，找尋第三個仇人，但要求藏海找回癸璽。隨著劇情倒數，面具人身份已在最新劇情揭曉，面具人主動向藏海揭示了自己的面目，接下來最讓粉絲關注的就是藏海最大的仇人究竟是誰？在劇情不斷的反轉之下，著實令人燒腦。

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