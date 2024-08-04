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娛樂 最新消息

樂天女神壯壯好消息藏兩週 吐心聲：乾嘔到快昏倒

壯壯日前也加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」成為首位台灣啦啦隊外援成員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天女神「壯壯」沈立心是樂天桃園啦啦隊團長，日前也加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」成為首位台灣啦啦隊外援成員，她昨（3）日在社群宣布「凍卵手術療程成功做完啦！」這個憋在她心裡兩週的秘密終於可以說出口了。

工作狂壯壯。（翻攝自IG）

壯壯在限時狀態透露，把所有健康的卵子保存下來的過程當中，就是這兩個星期最辛苦，而且因為壓力太大，壯壯不敢跟閨蜜說：「怕太多的擔心我的神經會更緊繃」。壯壯表示自己並不是個合格的病人，直到動手術之前，她還是每天把自己當作女強人，堅持要把工作做完，還有一次更是跳啦啦隊跳到乾嘔快昏倒，還好一切都撐過來了。

壯壯現在看起來氣色不錯，而且她本人也信心滿滿對外宣布：「我覺得還可以奮鬥10年！不用擔心啦～」。

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