台灣人怒了！JK羅琳「國際公審」拳后林郁婷 他請願政府要求道歉

「台灣拳后」林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷即將在巴黎奧運登場，卻因為性別議題再度引發質疑，儘管「IOC」國際奧會已發聲明證明她參賽符合奧運相關規定，但《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）仍發文影射其為跨性別選手。對此，醫師姜冠宇痛批，JK羅琳發文內容太過分，認為台灣政府應該要求JK羅琳道歉。

JK羅琳曾多次發表歧視跨性別者的言論，她堅決反對將「男跨女」的跨性別者視為女性，更因此與《哈利波特》電影系列的演員撕破臉，她今（31日）仍發文影射台灣選手林郁婷是跨性別選手，並質疑這種情況何時才能結束，「等到有女拳擊手被殺害？」此言論引法台灣民眾不滿，紛紛灌爆她的社群平台X。

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對此，醫師姜冠宇不滿表示，有些人雖然天身是女性，但身上有著某些接近男生的特質，反之亦然，「生物界法則，永遠比小說更有想像力。但只要通過奧會檢測，就不該再質疑了。」他痛批JK羅琳的發文「根本國際公審」，且已經讓林郁婷受辱了，並發聲請願政府有資格要求JK羅琳道歉。

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