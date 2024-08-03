殺進金牌戰！王齊麟糾「台灣人常犯1錯誤 」 網友讚：有夠帥

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（2日）在巴黎奧運賽男雙4強戰，逆轉丹麥組合，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。王齊麟在羽球場上表現出色，在網路上更是活躍，甚至會海巡球迷們的每則留言，過程中還揪出一個多數台灣人時常犯的錯誤，讓網友們見狀更紛紛盛讚：「麟麟這樣子更帥了！」

王齊麟（右）攜手李洋殺進本屆奧運金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

王齊麟與李洋2日對戰世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普、拉斯姆森，以2比1逆轉奪勝，將在4日與世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭奪金牌，「麟洋配」連兩屆殺進金牌戰，最終能否連莊也備受各界期待，而李易也感動直呼：「好為你們開心！」王齊麟則致謝回應：「謝謝易哥！」

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不過，王齊麟這幾天也遭球迷們抓包時常深夜不睡覺，在社群上海巡支持者們的留言，在與李洋取得金牌戰門票後，他更表示自己將會「擴大海巡」。果不其然，有球迷配圖發文表示：「王齊麟怎麼那麼會，坐著也可以打，躺著也能打欸，期待在聽你講英文，四強加油。」

對此，正在海巡的王齊麟也現身回應，並揪出其中一處錯誤：「聽我講英文之前，我先來糾正你的中文，『再』。」球迷們也紛紛盛讚，「會分在和再的人有夠帥！」、「分得清楚在再超帥！」、「怎麼那麼會打字，又那麼會打球」、「國文很棒！台灣有很多人還是搞不清楚」、「海巡還能進金牌戰太強了吧！」就連民進黨前發言人謝佩芬也前來朝聖：「還能海巡糾正中文，真的太強！！」

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