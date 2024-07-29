唐治平領遺體大遲到70分鐘 接受母亡事實後稱心情有影響

唐治平受訪表示母親身後事應該會從簡辦理。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕藝人唐治平母親今年6月在新北市淡水住處輕生，唐治平數度不認母屍，猶豫躊躇後與檢察官相約今日下午3時認領，而唐治平因搭車搭錯站大遲到70分鐘，約下午4時許才抵達殯儀館。唐治平進行完認領程序後受訪，他說「今天看遺體面孔確實像我媽媽」，首度接受母親辭世事實。

唐治平表示，依照他們家族的習慣，並沒有像台灣習俗辦禮儀手續複雜的傳統葬禮，例如他父親過世時，就是火化後骨灰撒向大海回歸自然，母親身後事應該也會從簡辦理。遺物部分，貴重首飾等較有價值的物品，他會留下，其餘將會丟棄。

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唐治平看著認領遺體的資料，他表示接受母親去世事實心情有受影響。（記者徐聖倫攝）

唐治平也就心情上變化做出回應，他表示之前不願承認，是因為初見到遺體時，皮膚不如他印象中白皙的母親，而今天細看後發現面孔與母親非常相似，加上齒模比對也正確，他才接受這個事實。他也坦承接受這一切後，心情上有受到影響，也將在整理完母親的遺物後搬家。

唐治平最後說，自己平常不戴首飾，但母親有一枚戒指，印象中是當年父親送給母親的定情信物，而今天要來認領母親遺體，所以將母親的戒指戴在右手小指，讓自己與母親有一定的連結。

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