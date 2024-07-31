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娛樂 歐美

JK羅琳發文批評「台灣奧運國手」！質疑林郁婷性別引百萬人觀戰

JK羅琳（左）質疑林郁婷性別。（美聯社、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《哈利波特》系列小說作家JK羅琳（J.K. Rowling）過去曾多次抨擊「跨性別」選手跟人士，因此遭外界批評歧視跨性別。近日巴黎奧運正如火如荼的舉行中，JK羅琳也在推特轉發英國媒體《衛報》報導，質疑包括台灣隊林郁婷等選手的性別爭議。

JK羅琳轉發《衛報》報導，質疑包括台灣隊林郁婷等選手的性別。（翻攝自X）

JK羅琳近年頻頻因跨性別族群爭議，遭到外界撻伐，今（31）也在推特轉發《衛報》文章，並在內文中寫下「怎樣才能結束這種瘋狂呢？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺害？」，而配圖中就出現台灣隊拳擊選手林郁婷，貼文吸引不少網友朝聖，更有台灣網友留言「她本來就是女生，並不是跨性別！」、「JK羅琳真的食古不化」、「難怪演員都跟她鬧翻」。

事實上，台灣女拳王林郁婷因性別議題導致奧運資格遭質疑，所幸國際奧會（IOC）隨即透過聲明認證，參加2024巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員，都符合比賽資格與參賽規定，並且適用醫療規定。

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