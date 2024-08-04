陳沂「付清節」前夕公開徵乾爹！ 3項條件簡單粗暴

陳沂在西門紅樓感受羅志祥的餘溫。（SWAG提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前因缺錢繳房貸而加入成人直播平台SWAG的陳沂，今（4）日下午頂著大太陽現身台北西門町，攜手SWAG性感辣妹Kimmy一同「徵乾爹」。陳沂的條件簡單粗暴，直喊：「要有錢！」並歡迎「祥祥」報名。

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陳沂（左）現身西門徵乾爹。（SWAG提供）

自加入SWAG後，陳沂的聲勢不斷上漲，她今午後驚喜現身西門町街頭，手持紙板，上面寫著大大的「徵乾爹」三個字，並附註「要有錢」、「幫我繳房貸更好」、「歡迎祥祥來報名」等字眼，紙板還附上她的SWAG帳號寫道「想和我1對1約會」、「8/24等你唷」等文字。

Kimmy（左）吸引不少路人圍觀。（SWAG提供）

同場的正妹直播主Kimmy也不遑多讓，她的徵乾爹文更直接寫出「好用舒服最重要」、「我很會搖」等令人遐想的字句，並表示「不是祥祥也可以」，吸引不少路人圍觀。

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陳沂表示在街頭徵乾爹，就是為了能找到一起過「付清節」的乾爹，還說昨天羅志祥就在西門紅樓舉辦簽唱會，今天就特別前來感受祥祥的餘溫。

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