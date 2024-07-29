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娛樂 最新消息

參選人唯一榜上有名…于美人未依規定投保 勞動部裁罰2萬元

〔記者李靚慧／台北報導〕資深媒體人于美人遭昔日競選團隊集體提告，追討選舉時的加班費，經至勞動部「違反勞動法令事業單位」查詢，于美人在今年5月23日，因違反「勞工職業災害保險及保護法第12條」，「未為所屬勞工辦理投保、退保手續」，遭處分2萬元。

于美人。（資料照，記者王文麟攝）

經查，今年上半年遭罰的參選人，僅有于美人一人。

每年大選前，勞動部勞工保險局均不斷提醒，即使是已申請設立政治獻金專戶的「擬參選人」，若僱用競選活動的工作人員，即使只雇用1人，都應依規定申報員工參加就業保險、勞工職業災害保險，並得自願參加勞工保險，但年年仍有許多擬參選人、候選人違法。

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勞保局指出，需要為其投保的對象，必須是有支領薪水，「未支薪」的志工無須加保。候選人即使只僱用1名從事競選活動並獲得薪資報酬的工作人員，就成為就業保險及職災保險的「強制投保單位」，應依規定在員工到職當日申報參加就保及職保，並得自願參加勞保，如未依規定辦理，遭檢舉就會開罰。

于美人遭勞動部公告裁罰2萬元。（記者李靚慧翻攝）

因此，于美人此案就是因為遭昔日競選團隊檢舉，勞動部查證屬實，依照勞工職業災害保險及保護法，投保單位或雇主未依第12條規定，為所屬勞工辦理投保、退保手續者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，應按次處罰。

根據勞動部統計，違反勞退條例處以罰鍰的事業單位，自2021年1月起，累計有6160件，最近2個月加徵滯納金事業單位1萬1177件。

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