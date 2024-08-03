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娛樂 最新消息

3男星約女粉絲玩「大冒險」 一夜荒淫後挨告輪姦9次獲平反

〔記者黃佳琳／高雄報導〕常上電視綜藝節目的台籍明星，與來台發展演藝事業的日籍、西班牙男明星相約出遊，他們3人落腳高雄時，邀約1名女粉絲到飯店房間喝酒玩「真心話大冒險」，事後被女粉絲指控3名男星一夜輪姦她9次，但檢方三度偵查都認為女粉絲不像被迫發生性行為，偵結處分3名男星不起訴，女粉絲另提民事求償180萬元，也被法官判敗訴。

判決指出，2021年5月16日，一名常在電視綜藝節目露臉的台籍明星，邀約日籍、西班牙男星一起到小琉球出遊，他們提早南下，並打算在高雄住一晚，隔天再出發前往小琉球；當天晚上，台籍明星與在交友軟體上認識的女粉絲連絡，女粉絲得知偶像來高雄，提議可帶酒去跟他們同歡，台籍男明同意後，4人一起在飯店房間裡喝酒、玩「真心話大冒險」。

常上電視綜藝節目的台籍明星，與來台發展演藝事業的日籍、西班牙男明星被控一夜性侵女粉絲9次，但檢審查無相關事證還他們清白。示意圖。（資料照）

一夜過去，女粉絲離開飯店後，直接前往警局報案，指控她跟3位男明星喝酒喝到爛醉，結果一夜間被3人輪姦9次，其中台籍男星性侵她2次、西班牙男星性侵她4次、日籍男星性侵她3次，不但造成她身心俱疲，咽喉受傷，更讓她害怕人群。

檢警偵查時，3名男星坦承與女粉絲發生性行為，但否認性侵，強調女粉絲是自願；檢警發現，女粉絲說詞反覆，對於4人有無先玩遊戲、喝酒、買酒之前後順序有所矛盾，加上女粉絲事發後至分局報案時，神情冷靜，如果她真的在短時間內遭3人連續性侵害9次，表現出的神情、情緒、臉色、聲調、有無哭泣反應，與相類性侵事件被害人通常反應有所差距。

此外，根據醫院驗傷報告，女粉絲的頭部、頸肩部、胸腹部、背臀部、四肢、陰部及肛門均無明顯外傷，且女粉絲指控她在反抗日籍男星侵犯時，有用指甲抓傷他的大腿內側，但檢警並沒有在日籍男星身上找到相符的傷勢，因此認定相關罪證不足，偵結處分3位男星不起訴，女粉絲不服再議2次，都被檢方駁回。

女粉絲不服另提民事求償180萬元，高雄地院審理時，法官認同檢方見解，一樣找不出女粉絲有被人性侵的跡象，因此駁回女粉絲之訴，可上訴。

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