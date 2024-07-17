晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

壯壯脫了！泳池解放「性感蜜桃臀」 超完美身材網全瘋

壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊團長壯壯近日宣布加盟南韓職業足球隊，成為台灣首位進軍到韓國的啦啦隊女孩。昨（16）晚，她在社群上分享一系列辣照，大露玲瓏有緻性感身材，瞬間吸引眾多粉絲前去朝聖。

壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

照片中，壯壯身穿黃色白點編織比基尼、頭戴編織草帽，大方分享魔鬼身材，而其中一張照片，解放性感蜜桃臀，可愛的外表形成強烈反差，完美身材在鏡頭前一覽無遺，也讓看到一系列美照的網友鼻血直流。

壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

照片一分享，立刻吸引一大批網友前來留言稱讚：「壯壯的比基尼好看！」、「超正的壯壯！」、「看到壯壯的PO文也補充了滿滿陽光能量。」、「這個屁股有夠厲害，超美的！」、「身材也太好了吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中