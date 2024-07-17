壯壯脫了！泳池解放「性感蜜桃臀」 超完美身材網全瘋

壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊團長壯壯近日宣布加盟南韓職業足球隊，成為台灣首位進軍到韓國的啦啦隊女孩。昨（16）晚，她在社群上分享一系列辣照，大露玲瓏有緻性感身材，瞬間吸引眾多粉絲前去朝聖。

壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

照片中，壯壯身穿黃色白點編織比基尼、頭戴編織草帽，大方分享魔鬼身材，而其中一張照片，解放性感蜜桃臀，可愛的外表形成強烈反差，完美身材在鏡頭前一覽無遺，也讓看到一系列美照的網友鼻血直流。

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壯壯大露性感身材，吸引網友前來朝聖。（翻攝自IG）

照片一分享，立刻吸引一大批網友前來留言稱讚：「壯壯的比基尼好看！」、「超正的壯壯！」、「看到壯壯的PO文也補充了滿滿陽光能量。」、「這個屁股有夠厲害，超美的！」、「身材也太好了吧！」

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