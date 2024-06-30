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娛樂 最新消息

台灣啦啦隊被嫌「老齡化」還在跳！ 樂天團長壯壯不解：40歲又怎樣

壯壯相信每個產業都非常需要專業、累積經驗的人才，透過工作歷練來引領未來。（翻攝自壯壯臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣啦啦隊文化享譽國際，日前卻有網友指出不少台籍成員的年紀都超過40歲，相較於日韓年長許多。對此，樂天桃猿團長壯壯認為這個時代，早就重新定義40歲，「40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢！」

壯壯在啦啦隊服務11年，針對40歲是否適合跳啦啦隊，她坦言被很多女孩詢問。不過，壯壯認為假設可以敬業又專業的完成工作，而不是膝蓋壞掉，跳不起來硬要跳，或者是皺紋老態、體態管理不佳等，「啦啦隊也可以延伸出不同的職業發展及價值，甚至現在連男生也可以當啦啦隊了！那這樣還有什麼不可以？」

壯壯認為現在的社會環境，對於工作、性別、年紀、文化，越來越自由。（翻攝自壯壯臉書）

壯壯認為現在的社會環境，對於工作、性別、年紀、文化，越來越自由，也越來越進步，不在是女生到了幾歲就該結婚生小孩，或是女生能力哪有男生好，不可能辛苦的刻苦耐勞，「我相信每個產業，都是非常需要有專業經驗累積的人才，透過工作歷練，來引領著未來可以避免哪些失敗，更快的達成目標」。

綜合以上，壯壯總結：「別太早為自己的人生下定論，現在這個時代早就重新定義40歲了～40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢！」

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