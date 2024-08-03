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娛樂 最新消息

網友大讚王齊麟鬼之換拍！釣出「本尊親解原因」 謙虛態度大圈粉

王齊麟、李洋日在巴黎奧運羽球男雙4強戰，逆轉丹麥組合，有望2度奪金。（歐新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（2日）在巴黎奧運賽男雙4強戰，逆轉丹麥組合，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。比賽過程中，王齊麟快速換拍引發網友熱議，有網友在社群大讚他的換拍速度，釣出本尊解釋換拍原因，但也引起網友對於比賽換拍的疑問，引來部分網友說明。

相關新聞：逆轉殺進金牌戰 麟洋配 再1勝2連霸

有網友在Threads上PO出王齊麟比賽中途快速換拍的影片，瞬間換拍後回到場內冷靜觀察場上局勢，原PO大讚：「換拍第一名的王齊麟，超會換拍。」結果意外釣出王齊麟回應：「代表常常斷線打不準。」謙虛態度再度大圈粉。

網友大讚王齊麟鬼之換拍，意外道出本人謙虛回覆。（翻攝自Threads）

另外，也有人發出疑問，「比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？真的是因為太大力所以才打斷線嗎？不是因為球拍品質不好嗎？」吸引許多專業網友回覆。網友表示，不會是球拍品質不好，是因為選手普遍球線磅數很高（張力很高），再加上大力打法，容易造成磨損斷線。

王齊麟鬼之換拍，引發網友對比賽過程球線突然斷掉的疑問。（翻攝自Threads）

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