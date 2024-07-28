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娛樂 音樂

五月天出事了！石頭身體出狀況暫停演出 唱片公司緊急回應

五月天石頭（右一）今宣布暫停舞台活動。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天原本將從7月底繼續展開「回到那一天」巡演，但吉他手石頭身體出狀況，確定要先退出演出，唱片公司也做出回應。

五月天石頭。（資料照，相信音樂提供）

今（28） 五月天所屬相信音樂在社群發出公告，五月天團員吉他手石頭，身體因之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為「腰椎滑脫」，需要停止舞台活動進行治療與靜養。

對於石頭身體出狀況，相信音樂也回應：「現在依醫生指示治療休養中，謝謝大家關心。」

原本五月天將在7月31日及8月2至4日在中國太原山西體育中心體育場舉辦「回到那一天」巡演，但考慮到石頭健康和後續恢復狀況，確定石頭個人將無法參與演出。

五月天少了石頭參與演唱會，替代方案是4天分別邀來任賢齊、光良、丁噹、告五人等嘉賓，陪歌迷共度歡樂時刻。

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