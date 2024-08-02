生前從來沒紅過！陳柏霖唱跳「太恥了」根本被玩壞

陳柏霖於電影《鬼才之道》飾演生前從來沒有紅過的90年代偶像歌手。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕男神陳柏霖在台片《鬼才之道》飾演生前從來沒有紅過的偶像歌手Makoto，更「恥」度無極限親自演唱出道歌曲《愛的視線》並拍攝MV，除了片中出現讓人驚艷更做為電影片尾的驚喜彩蛋，他魔性般的磁性嗓音唱出「愛的視線，又近又遠」，超級洗腦，旋律絕對讓人揮之不去。

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陳柏霖為電影《鬼才之道》拍攝唱跳歌曲《愛的視線》MV，克服「恥」度，笑翻工作人員。（牽猴子提供）

導演徐漢強分享：「在寫劇本的時候就有想說要將陳柏霖設定成沒有紅的90年代偶像歌手，所以一直在回想我們小時候的偶像歌手是長什麼樣子，造型上也參考了孫耀威、金城武、鍾漢良、草蜢、小虎隊、林志穎等時代經典。」並坦言MV是致敬金城武的《標準情人》，畫面一出也勾起許多資深樂迷們的回憶。

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一開始徐漢強就直接問陳柏霖本人唱不唱，他覺得很好玩，自己也給出很多意見，結果到了真正要錄音的那天，本來電影公司要發側拍邀媒體去拍攝，導演考量到自己了解陳柏霖的程度後還是先說不要，而且還表示現場人越少越好。

徐漢強形容陳柏霖，是一個在大家面前都盡量讓大家感到放心、安心的人，但其實他會非常緊張，為了讓他可以在舒服穩定的狀況下把歌曲錄完，錄音室就只有這首歌曲的製作人盧律銘（也是本片的配樂指導）、導演，以及他自己的經紀人。

等到拍攝MV時，陳柏霖也提議把另一個女明星「Afuri」也加入，更符合90年代感，徐漢強導演說：「那個年代的偶像MV有個特色，就是偶像本人都不太可以跟女主角有太親密的互動，我們就是要保持這種感覺，時不時讓他對鏡頭放電、傻笑、做動作，看得出來柏霖一直在克服恥度。」

《愛的視線》MV拍攝加入陳柏霖的愛犬Afuri後，更符合90年代感的設定。（牽猴子提供）

陳柏霖在拍攝當下一直忍住笑場，除了Afuri之外，另一位新人許莉廷也扮起90年代復古造型，整場MV拍下來，就連現場的工作人員都一直在忍笑。這也是陳柏霖繼2011年演出電視劇《我可能不會愛你》演唱插曲《我不會喜歡你》後，暌違12年再為演出作品獻聲，更突破自我大跳愛的視線舞。

就連片中身為強力助手的瘦瘦在看完後也忍不住開玩笑說：「預祝陳柏霖繼《我不會喜歡你》後，再以《愛的視線》登上紅白藝能大賞！」《鬼才之道》將於8月7日在台上映，明天（週六，8月3日）將在高雄環球影城、台南西門新光影城與台中站前秀泰舉辦「鬼才搶先想死你」特別場，入場即贈「414號房」房卡鑰匙圈，不僅有影人出席20分鐘映後活動，更有機會抽中和影人們合照。

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