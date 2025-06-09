劉品言何時愛上連晨翔？ 交往時間軸懶人包

女星劉品言（右）拋出震撼彈，宣布與連晨翔結婚喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉品言今（9）拋出震撼彈，宣布與連晨翔結婚喜訊，而且自己肚子裡已經懷著寶寶，可說雙喜臨門。不過，就連很多圈內人都沒看出劉品言和連晨翔談戀愛，今天聽到消息還以為是要為戲劇宣傳。劉品言開心笑說：我們都是來真的。

連晨翔（左）與劉品言首次合作是2022年拍攝歌手戴愛玲MV〈不想聽見的歌〉。（翻攝自臉書）

劉品言與連晨翔從相識到結婚應該有3年時間，去年劉品言生日，連晨翔和她四目相交就已經甜得拉出絲。由於兩人相差3歲，所以首次合作應是在2022年拍攝歌手戴愛玲MV〈不想聽見的歌〉，當時兩人互動不多，卻是故事的最初。2024年兩人再度合作影集《舊金山美容院》這次因在劇中飾演青梅竹馬，所以急速加溫，兩人還自掏腰包去上雙人表演課，互動大增。

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合作《舊金山美容院》讓連晨翔（右）、劉品言感情急速加溫。（翻攝自臉書）

《舊金山美容院》中連晨翔飾演的角色原本想找章廣辰演出，不過後來換角，才由連晨翔擔綱，劇中兩人有「激吻到滿身大汗」的激情場面，悄悄種下愛苗，後期配音時，連晨翔發現自己愛上劉品言，之後展開熱烈追求，兩人交往後都決定要走進婚姻殿堂。

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今年初，劉品言腳受傷，連晨翔心急如焚，無微不至的照顧讓劉品言覺得能夠依賴他。劉品言自承「外貌協會」，最早認為連晨翔長得好看才被吸引，之後卻發現他個性成熟、穩重，是個可以牽手一生的人。

今年初，劉品言（右）腳受傷，連晨翔心急如焚，無微不至的照顧讓劉品言覺得能夠依賴他。（翻攝自臉書）

如今結婚、懷孕消息曝光，劉品言也在社群媒體寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。請用守護的心祝福我們。」連晨翔則回應：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我，我也相信我們的寶寶一定會跟妳一樣，笑起來就能讓全世界都變美好。接下來我會用我所有的愛，愛著妳、愛我們的寶寶，我們會非常幸福，也真心的把這份喜悅和大家分享！謝謝大家」。

劉品言（右）承認先愛上連晨翔的臉蛋，才愛上他的個性。（翻攝自IG）

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